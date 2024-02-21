В тюменских лесах за год проложат более 20 тысяч км минполос и 120 км дорог

Ежегодно для защиты лесов от распространения огня выполняется комплекс работ по противопожарному обустройству,в него входят устройство и расчистка минполос, прочистка лесных просек, строительство и реконструкция дорог противопожарного назначения.

Работы ведутся в соответствии с Лесным планом региона, лесохозяйственными регламентами и проектами освоения лесов, сообщает деплеса ТО.

В 2023 году в регионе обустроено 21,5 тысячи км минерализованных полос, построено и отремонтировано 141,7 км лесных дорог противопожарного назначения. Помимо этого, для защиты населённых пунктов от распространения природных пожаров дополнительно проложили еще 837 км минполос.

"Планы и объемы работ по противопожарному обустройству лесов на 2024 год уже сформированы. В этом сезоне предстоит выполнить устройство и прочистку 20,5 тысячи км минерализованных полос, строительство и реконструкцию 120 км лесных дорог", - отметили в деплеса.