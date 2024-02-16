О помощи в трудоустройстве рассказали семьям участников СВО в Тюмени

Встречу, направленную на содействие в вопросах трудоустройства, провели для членов семей участников СВО в Тюмени. Встреча состоялась в рамках федерального партийного проекта "Женское движение "Единой России".

Открыла приветственной речью "Женский день" заместитель координатора федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" в Тюменской области Ольга Швецова:

"Женский день" посвящен вопросам трудоустройства и содействия в поиске работы. Раз в две недели в нашем штабе проводятся подобные мероприятия, надеюсь, они будет для вас интересными и полезными, и вы обязательно придете к нам еще не раз.

О возможных мерах поддержки в части трудоустройства, которые на сегодня есть в регионе, рассказал начальник отдела трудоустройства областного департамента труда и занятости населения Антон Шевелёв, в том числе и о самозанятости и профессиональном обучении в рамках нацпроекта "Демография".

Консультанты центра "Работа России" провели полезные мастер-классы для собравшихся женщин и подростков "Общение на равных" и "Как успешно пройти собеседование". В ходе встречи специалисты поделились знаниями о том, как правильно собирать информацию о предполагаемом месте трудоустройства и рассказали, как составить эффективное резюме. Каждая пришедшая получила буклет с основными моментами для упрощения его написания.

Одна из участниц, Надежда Алексеевна, пришла впервые на подобное мероприятие, увидев анонс в интернете.

"Вся информация была очень доступна и понятна, а это самое главное. Я - бывший работодатель, и мне частенько задают вопросы, на которые я уже не могу ответить. Сейчас я понимаю, что получила много полезной информации, которой могу поделиться с близкими", - поделилась женщина.

В завершение мероприятия эксперт по профориентации Елена Водотыко рассказала о том, что может мешать выбрать профессию и как определиться с призванием, и подарила женщинам и детям авторскую творческую тетрадь "Как выбрать любимое дело?".