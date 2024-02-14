Кадровый центр "Работа России" помогает тюменскому предпринимательству на селе

156 жителей Тюменской области за 2023 год открыли собственное дело при поддержке службы занятости. 42 из них стали сельскими предпринимателями, а четверо в качестве бизнес-идеи выбрали животноводство.

Житель села Каргалы Викуловского района Андрей Вальтеров много лет мечтал заыести свою ферму, однако хлопотная должность главы поселения мешала реализации предпринимательских планов. Проработав более четырёх лет в администрации, в 2023 году мужчина всё же решил вернуться к планам по развитию собственной фермы.

"Я сразу пришёл в центр занятости. Я слышал о программе государственной поддержки для предпринимателей и хотел оформить самозанятость. Почему самозанятость? Потому что пока я в самом начале пути, для ИП объём хозяйства нужен больше. На полученную сумму в 192 тысячи рублей в Заводоуковском районе купил чистокровных овец, корма, сено. Для начала – хорошо. Каждая копейка в этом деле не лишняя", - расказал Андрей.

Выращивает овец мужчина год. За это время поголовье стада увеличилось с 5 до 18 голов. Однако быстрой прибыли Андрей не ждёт - чтобы ферма приносила доход, нужно иметь как минимум 50-100 животных.

"В прошлом году я проходил обучение от "Россельхобанка" на овцеводство, там нас ориентировали на то, что прибыль дело начнёт приносить после минимум двух лет. В течение года-двух продукция не пойдёт, на старте нужно расширить поголовье. На сегодняшний день в нашем регионе 60% баранины не хватает, поэтому дело перспективное, я ориентируюсь на развитие", - подытожил Андрей.

В 2024 году возможность открыть своё дело при поддержке центра занятости смогут 179 жителей области. Получить консультацию по программе содействия предпринимательской деятельности может каждый желающий в территориальном Кадровом центре "Работа России" или на портале trudvsem.ru