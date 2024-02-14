В Успенке расчистят более 100 га сгоревшего леса

В Успенке начались санитарные рубки сгоревших лесов. Под расчистку попадет 116 гектаров поврежденных и погибших деревьев. Работы на хвойных участках, прилегающих к селу, планируют завершить до 1 апреля, сообщил начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Олег Турнаев на заседании думы Успенского МО.

Лесопатологические обследования пострадавших от огня насаждений в районе Успенки ведутся с прошлого года. В общей сложности обследовано 161,2 гектара леса. Еще 10 гектаров предстоит оценить весной, с началом вегетационного периода.

В настоящее время уточняются границы участков, которые назначены в рубку, определяются количественные и качественные характеристики леса. Работы выполняют сотрудники Тюменской авиабазы.