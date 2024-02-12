Моор вручил ключи от 24 автомобилей сотрудникам службы ДПС

12:17 12 февраля 2024
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24 новых патрульных автомобиля ДПС поступили в Тюменскую область в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги". Церемони передачи техники состоялась у правительства региона.

 Все автомобили оснащены современным оборудованием и техническими средствами, в том числе системами трехканальных регистраторов, радиостанциями и системами громкоговорящих устройств. 

16 автомобилей получит самое большое подразделение ДПС региона – полк ДПС Госавтоинспекции, 2 автомобиля распределены в отдел Госавтоинспекции по Уватскому району, по 2 автомобиля в г.Ишим, отделы Госавтоинспекции "Голышмановский" и "Ялуторовский".

Патрульные внедорожники ДПС приоритетно будут нести службу на федеральных автодорогах Тюменской области, протяженность которых – более 1100 километров.

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