Тюменские аграрии участвуют в Дне сельского хозяйства на выставке "Россия"

Делегация Тюменской области участвует в мероприятиях Дня сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности на выставке "Россия", центральными событиями деловой программы станут пленарная сессия о ключевых результатах и достижениях сельского хозяйства и Съезд фермеров России с участием Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. В мероприятиях примут участие представители органов власти и агробизнеса региона.
Возглавляет тюмескую делегацию замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов. По его словам, на выставке большое представительсво фермеров региона, поддержка которы - в числе приоритетов:
По итогам 2023 года в растениеводстве и животноводстве наш субъект впервые показал лучшие результаты в Уральском федеральном округе. В перспективе будем уделять внимание развитию малых форм хозяйствования, вопросам, связанным с глубокой переработкой сельхозпродукции, внедрению современных технологий, реализации продукции на экспорт.
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