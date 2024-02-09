Тюменские аграрии участвуют в Дне сельского хозяйства на выставке "Россия"

Делегация Тюменской области участвует в мероприятиях Дня сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности на выставке "Россия", центральными событиями деловой программы станут пленарная сессия о ключевых результатах и достижениях сельского хозяйства и Съезд фермеров России с участием Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. В мероприятиях примут участие представители органов власти и агробизнеса региона.

Возглавляет тюмескую делегацию замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов. По его словам, на выставке большое представительсво фермеров региона, поддержка которы - в числе приоритетов: