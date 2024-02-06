Тюменской авиабазе купили 11 "Фермеров"

11 автомобилей УАЗ "Фермер" для Тюменской авиабазы приобретены в рамках планового обновления парка лесопожарной техники. Они оснащены всем необходимым для ликвидации возгораний, сообщает информцентр правительства ТО.
Машины будут использоваться для патрулирования лесов, доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров. Кабина вмещает пять человек.
Парк лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования Тюменской авиабазы обновляется ежегодно за счет областного бюджета.
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