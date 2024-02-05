Медиаразведка дала музею императорской семьи в Тобольске 10 баллов

Российские тревел-блогеры и журналисты, участники проекта Медиаразведка сервиса путешествий tutu, составили список лучших музеев и авторских экскурсий России, максимальное количество баллов в нем набрали Народный музей исчезнувших деревень в деревне Сеп Удмуртии и Музей семьи императора Николая II в городе Тобольск Тюменской области.

Рейтинг сформирован по отзывам ревел-экспертов после поездок в 24 региона России в 2023 году. Всего за год tutu провёл 28 туров для блогеров и журналистов (в Мурманскую и Тверскую области Медиаразведка приезжала несколько раз).

Свои отзывы за год оставили более 90 блогеров и журналистов. В сумме они оценили 100 музеев и интерактивных экскурсионных программ. Оценки ставились по десятибалльной шкале, баллы от 9,5 и выше в 2023 году получили 28 музеев и авторских экскурсий.

Лидеры рейтинга представляеют 15 регионов: Алтайский край, Ивановскую область, Калининградскую область, Московскую область, Мурманскую область, Пермский край, Псковскую область, Республику Марий Эл, Республику Хакасия, Тверскую область, Тюменскую область, Удмуртскую Республику, Ульяновскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ярославскую область.

10 из 10 баллов получили Народный музей исчезнувших деревень в деревне Сеп Удмуртской Республики и Музей семьи императора Николая II в городе Тобольск Тюменской области.

9,9 балла набрали Мотомузей Кожушковых (Удмуртия), экскурсия по вывескам Рыбинска с Митей Кузнецовым (Ярославская область), Шоруньжинский этнокультурный комплекс (Марий Эл), Музей балалайки (Ульяновская область) и Трогательный музей "Чай с вареньем" (Мособласть).

9,8 балла получили Музей макета Мологи (Ярославская область), МАУК Музей-заповедник "Петроглифы Канозера" (Мурманская область), Форт XI Дёнхофф (Калининградская область), интерактивная программа с чаепитием в Музее фотографии и русского быта (Тверская область), Музей купеческого быта (Марий Эл).

Проект Медиаразведка tutu стартовал в мае 2021 года. Более 200 тревел-экспертов (блогеров, журналистов, фотографов) вместе с tutu побывали в 31 регионе России ипосетили Армению. По итогам каждой поездки регион получает подробный отчёт с обратной связью и рекомендациями тревел-экспертов. Участники ставят оценки достопримечательностям и активностям, работе гидов и сопровождающих, отелям и ресторанам по 10-балльной шкале. За всё время существования проекта баллы от 9 и выше получили 43 из 68 туров, топ-20 туров набрали от 9,5 до 10 баллов. Средняя оценка по итогам 68 туров — 8,98 балла.