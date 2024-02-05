Оборот туротрасли Тюменской области за 2023 год вырос на 10 млрд рублей

За 2023 год Тюменскую область посетило 3,4 млн туристов, и хоть по сравнению с 2022 годом прирост незначительный - доходы за год в этой отрасли региона выросли на 10 млрд рублей, сообщил об итогах замгубернатора Андрей Пантелеев.

Пантелеев отметил, что туризм в Тюменской области постепенно превращается в значимую отрасль экономики. По его словам, стратегия развития отрасли предполагает три основных компонента: увеличение количества гостей области, срок их пребывания и денежные траты.

"Денежный оборот в отрасли в прошлом году составил 34,4 млрд рублей - на 10 миллиардов больше, чем в прошлом году. Число гостей, посетивших Тюменскую область - это 3,4 миллиона человек. Небольшой прирост по сравнению с 2022 годом есть. В то же время по данным геоаналитики, среднедневные траты туристов в 2023 году выросли на 48 % и составили 3019 рублей в день на человека, в 2022 году - 2038 рублей",- сообщил Пантелеев.

Директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова добавила, что 2023 год был богат на яркие события, туристические проекты, в числе которых "Русские каникулы", "Город открытий" и другие продукты, реализуемые в тандеме с комитетом по туризму Москвы. "Мы сделали большой шаг в развитии промышленного, сельского и гастрономического туризма. У отдыхающих есть очень большой запрос и на семейный отдых. Во всех этих направлениях мы, безусловно, продолжим работу", - подчеркнула Мария Трофимова.

По статистике каждый второй турист, путешествующий по Тюменской области, отдыхает в регионе повторно. Нужно сохранить и усилить этот показатель, благодаря созданию новых дестинаций и точек притяжения, отметила Трофимова и пообещала, что "в этом году всех нас ждут новые амбициозные задачи и интересные проекты".