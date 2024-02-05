В туркомплексах Тобольского района проходит пельменный фестиваль

Туристические комплексы Тобольского района участвуют в зимнем фестивале "Пельменный съест", который проходит в Тобольске с 29 января по 10 февраля.
В агротуркомплексе "Золотая подкова" (Русские Медянки) угощают пельменями, варениками и курзе из мяса. Для участников фестиваля проводят мастер-классы по изготовлению пельменей. Посетители могут попробовать пельмени сибирских татар "Тамле" и дагестанские пельмени "курзе", их делают из мраморной говядины, добавляя лук, перец и домашние томаты в собственном соку. Здесь же работает единственный в Тюменской области музей пельменя, открывшийся во время прошлогоднего фестиваля.
В историко-мемориальном комплексе "Искер" гостей фестиваля угощают татарскими пельмешками с ушками, национальной выпечкой, баурсаком и предлагают посетить интерактивную программу в чайхане "Хан-Сарай".
В парке "Абалак" посетителям предлагают поучаствовать в квесте "Пельменный эксперт" и отведать самолепных русских пельменей и вареников с местной рыбой и еловым маслом, тобольской ягодой и икрой.
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