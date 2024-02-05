В Тюменской области проведут семинары для ремесленников

Центр развития ремесленничества "Здесь" приступил к реализации нового проекта для мастеров Тюменской области. Команда разработала Комплексную программу поддержки ремесленничества с одноименным названием – "Здесь".

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, он стартовал 15 января 2024 года и завершится 15 февраля 2025 года. Для мастеров участие в проекте бесплатное.

Мастера Тюменской области станут участниками образовательных мероприятий в онлайн и офлайн-форматах. Пять выездных семинаров пройдут в Тюмени, Тобольске, Нижнетавдинском, Юргинском и Ярковском районах. На них мастера узнают о ремесленном предпринимательстве, маркетинге, продвижении своих услуг в социальных сетях, предметной фотосъемке изделий. Первый семинар пройдет в марте в Юргинском районе.

Еще десять лекций в онлайн-формате будут проходить с участием приглашенных экспертов не только из Тюмени, но и из других регионов. В этот блок авторы проекта планируют включить образовательный контент разных тематических направлений от дизайна и маркетинга до технических аспектов и управления бизнесом. Лекции будут посвящены истории ремесла, дизайну, брендированию и упаковке в ремесле, продажам, локальной идентичности и культурному коду, работе с нейросетями. Записи лекций станут основой библиотеки обучающих материалов — нового раздела на сайте sibremeslo.ru, который был создан как онлайн-реестр ремесленников Тюменской области "Здесь". В период реализации проекта видео будут доступны всем желающим. В будущем авторы проекта планируют пополнять библиотеку новыми актуальными материалами – видеоуроками и статьями.

Организаторы проекта занимаются развитием и поддержкой ремесленничества в регионе с 2020 года. За это время был создан онлайн-реестр ремесленников региона, прошли большой праздник "Ремесленные ряды" на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени, образовательные мастер-классы в нескольких муниципалитетах. Кроме этого, мастера реестра регулярно получают приглашения принять участие в городских ярмарках и фестивалях. Уникальность нового проекта – в комплексном походе. Он объединяет разные форматы участия, делает образовательный контент доступным и мастерам, проживающим в крупных городах региона, и сельским жителям. И самое важное: знания, которые получат участники проекта, охватывают сразу несколько направлений, в которых необходимо развиваться ремесленнику.

Речь идет не об изучении каких-то конкретных видов ремесел. Центр развития ремесленничества "Здесь" не ставит перед собой задачу учить мастеров ручному труду. Авторы проекта уверены, что с этой задачей ремесленники региона отлично справляются. Это видно по высокому уровню работ, которые мастера представляют на ярмарках и фестивалях. Гораздо важнее научить ремесленников становиться заметнее, смело заявлять о себе и своих изделиях, выходить на новый качественный уровень, учиться эффективному партнерству. Чтобы ремесло было не просто хобби, а становилось полноценным бизнесом. Авторы проекта уверены, что Тюменской области есть чем удивить не только Россию, но и весь мир. Колоссальное мультикультурное наследие региона достойно того, чтобы найти воплощение в визуальных образах, создаваемых мастерами разных ремесленных направлений – от крафтовой кулинарии до металлообработки.

Применяя новые знания в комплексе, мастера смогут качественно менять производство, выходить на новый рынок, прославляя и свое дело, и Тюменскую область.