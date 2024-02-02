"Демография" помогла 450 тюменцам освоить новые профессии

В 2023 году получить новую профессию благодаря реализации национального проекта "Демография" смогли 2 363 жителя Тюменской области.

Открыть для себя новые профессиональные знания смогли несколько категорий граждан. Среди них женщины в декретном отпуске, люди старшего поколения, ветераны боевых действий и другие. Одной из самых многочисленных групп переобучающихся по итогам 2023 года стали граждане в возрасте 50 лет и старше. Оставаться востребованными на рынке труда и освоить новую профессию захотели 450 жителей региона "за пятьдесят".

Одной из них стала Елена Гостюхина. Женщина выбрала для себя интересную и весьма редкую профессию – экскурсовод. На выбор такой программы обучения Елену подтолкнула её прошлая профессиональная деятельность и, конечно, личные увлечения. Много лет она была руководителем туристического агентства. Выйдя на пенсию и передав дела дочери, женщина наконец смогла больше времени уделять своему хобби – краеведению.

"Я хотела не только сама изучать историю своего края, но и рассказывать о ней другим. Пробовала проходить обучение на гида в разных учебных центрах, но только обучением, которое я прошла по национальному проекту "Демография", я осталась довольна полностью. Я уже пробовала организовать экскурсии на старые заброшенные военные базы под Тюменью. Всем очень понравилось! Сейчас углубилась в историю декабристов в Сибири. Теперь в планах организовать и поездки по их следам", - поделилась Елена Михайловна.

Реализация национального проекта "Демография" продлена. Заявки на обучение будут принимать в первом квартале на портале "Работа России". Подробную информацию можно получить в Кадровом центре "Работа России" по тел. 27-38-63, доб. 220, 218, 217.