В Тюменской области активно развивается женское предпринимательство

С 2012 года более 1400 жительниц нашего региона открыли свое дело при поддержке службы занятости. Женщины развивают свой бизнес в качестве индивидуального предпринимателя и работают как самозанятые.

В 2023 году 114 женщин защитили бизнес-план и открыли свое дело, из которых 76 предпринимательниц оформились в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятость), 36 - в качестве индивидуального предпринимателя и 2 женщины оформили регистрацию в качестве юридического лица.

Традиционно представительницы прекрасного пола открывают салоны красоты, ателье, центры дополнительного и дошкольного образования, оказывают клининговые услуги.

Женщины-предприниматели играют важную роль в экономике Тюменской области. Они создают новые рабочие места, способствуют развитию малого и среднего бизнеса и повышают уровень занятости населения.

Служба занятости предоставляет разнообразные услуги, которые способствуют успешной адаптации женщин на рынке труда, помогают им реализовать свой потенциал и воплотить все свои предпринимательские идеи в жизнь.

Женщинам оказывается всесторонняя поддержка в открытии и развитии бизнеса. В Кадровом центре "Работа России" они могут получить следующие бесплатные услуги:

консультирование по вопросам развития предпринимательской деятельности;

разработка бизнес-плана;

помощь в оформлении документов;

предоставление финансовой поддержки;

обучение и переподготовка.



Отметим, что в 2024 году финансовую помощь на открытие своего дела при содействии службы занятости смогут получить 179 жителей Тюменской области. На развитие своего дела выделяется единовременная финансовая помощь в размере до 192 000 рублей.

Заявления на оказание услуг необходимо подавать на портале "Работа России". За консультацией можно обратиться в любое отделение Кадрового центра по месту проживания.