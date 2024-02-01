Центр стратегического развития "Сибирь" откроют 2 февраля в Тюмени

В тюмени 2 февраля откроется Центр стратегического развития "Сибирь" (Осипенко, 35), его деятельность будет ориентирована на совершенствование механизмов градостроительства, на повышение уровня сотрудничества органов госвласти, местного самоуправления с профессиональной научной средой, что в итоге приведёт к стабилизации урбанистических архитектурных процессов, сообщает администрация города.

Одна из задач центра – привлечь тюменских архитекторов к участию в крупных градостроительных проектах. "Кроме того, он станет площадкой для прозрачного диалога между жителями города, предпринимательским сообществом и администрацией Тюмени – для соучастного проектирования архитектурного будущего города", - указано в сообщении.

Программа открытия подготовлена обширная. С 10 до 17 часов можно будет выбрать активность себе по душе. В холлах первого и второго этажей пройдут выставки современных тюменских художников от группы "Дайте стену", а в башне-каланче, которая является неотъемлемой частью здания, можно будет увидеть экспозицию об истории пожарной каланчи.

Будут работать мастерские, например, по изготовлению многослойного трафарета. В open space пройдет серия мастер-классов: с 10 до 12 часов – знакомство с тюменской домовой росписью от Веры Быковой, с 12 до 14 часов – параметрика + моделирование – лекция + практика от компании Artmoroshka. В большом зале - фильмы про архитектуру и лекция "Музыка и архитектура Тюменской области".

В 15 часов в большом зале начнетсястратегическая сессия на тему благоустройства улицы Мельничной. В 16.30 состоится обзорная экскурсия по зданию центра "Сибирь", в том числе по знаменитой пожарной каланче. В 17 часов – торжественное открытие центра в большом зале, а после – лекция "Современная российская архитектура на передовой" от Бориса Левянта, президента Московской палаты архитекторов, генерального директора архитектурного бюро ABD architects.