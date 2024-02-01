Тюменский ВТБ за 2023 год на 12% нарастил число клиентов

ВТБ в Тюменской области в 2023 году количество активных розничных клиентов увеличил на 12%, а за три года зафиксирован почти двукратный рост, сообщили в пресс-слжубе банка.

"Сейчас финансированием банка пользуется каждый пятый житель Тюменской области. За год к нам присоединились еще 35 тысяч новых клиентов. В 2023 году мы выдали тюменцам 49 тысяч кредитов, портфель банка вырос на четверть, превысив 116 млрд рублей. Накопления наших вкладчиков и инвесторов также увеличились на 25% до 109 млрд рублей. В стратегии дальнейшего развития мы продолжим совершенствование цифровых сервисов, интеграцию "Открытия" и открытие новых офисов для ещё более комфортного обслуживания жителей региона", – отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

В масштабах страны банк увеличил в 2023 году число активных розничных клиентов до 19,3 млн человек – это четверть экономически активного населения России. Количество вкладчиков выросло на 659 тысяч человек и достигло 2 млн. Основной спрос пришелся на срочные депозиты, которые заняли 69% в портфеле средств физлиц. Банк обслуживает почти 100 тысяч организаций как зарплатный партнер. Число активных пользователей онлайн-банка по итогам 2023 года выросло на 20%, достигнув почти 18 млн человек.