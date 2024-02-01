Городские депутаты обсудят организацию профориентации в школах Тюмени

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Организация профессиональной ориентации детей в школах Тюмени станет одной из ключевых тем февральского заседания постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы.

С сентября 2023 года во всех школах города действует единая модель профориентации, в программе участвуют вузы, семьи учеников, центры занятости населения и местные компании. В более чем 60 процентов школ работают отраслевые и корпоративные классы. Например, в 13 учебных заведениях сформированы гуманитарные классы Тюменского индустриального университета, в рамках которых старшеклассники знакомятся с профессиональными направлениями, повышают экономическую грамотность. В школе № 69 и лицее № 81 у ребят есть возможность заниматься в агротехнологических классах аграрного университета Северного Зауралья. В 16 общеобразовательных организациях открыты медицинские классы, практические занятия для школьников проводят в медакадемии и медколледже. На базе 15 школ при сотрудничестве с ТюмГУ и ТОГИРРО действуют педагогические классы.

Активное участие в программе профориентации юных тюменцев принимают и работодатели. Ряд совместных проектов тюменские школы реализуют с "Мостостроем", "Новатэком" и "Роснефтью".

"Профориентация школьников – одна из основных задач муниципальной программы по развитию образования в Тюмени. Полагаю, вопрос вызовет большой интерес у членов комиссии. Депутатам важно понимать, как в городе совершенствуется система помощи ученикам в профессиональном самоопределении", – считает председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко.