В ЮТэйре решили снизить цену на билеты в Дубай из Сургута и Тюмени

11:00 01 февраля 2024
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Для желающих слетать в Дубай из Сургута и Тюмени цены на билеты временно снижены на двадцать процентов, купить их можно до 29 февраля, а совершить полет до 31 мая, сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

"Являясь ключевым авиаперевозчиком Западной Сибири, мы заботимся о доступности экономичных рейсов из городов нашего базирования — Сургута и Тюмени. Отправиться в Дубай со скидкой можно даже в высокий сезон", — рассказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Подробности ации можно узнать здесь

Теги: Дубай , Сургут
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