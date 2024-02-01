В ЮТэйре решили снизить цену на билеты в Дубай из Сургута и Тюмени

Для желающих слетать в Дубай из Сургута и Тюмени цены на билеты временно снижены на двадцать процентов, купить их можно до 29 февраля, а совершить полет до 31 мая, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Являясь ключевым авиаперевозчиком Западной Сибири, мы заботимся о доступности экономичных рейсов из городов нашего базирования — Сургута и Тюмени. Отправиться в Дубай со скидкой можно даже в высокий сезон", — рассказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Подробности ации можно узнать здесь.