Тюменская область продолжит оказывать техническую помощь бойцам СВО

Губернатор Тюменской области Александр Моор на арке-конференции рассказал, как изменились запросы бойцов, которые выполняют задачи в зоне СВО
В начале специальной военной операции чаще всего бойцам требовалось дополнительное обмундирование, средства для бытового обустройства - печи, свечи, инструменты. Сейчас запрос — на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, спецоборудования для саперов, автомобили. Регион продолжит эту работу в соответствии с запросами подразделений, подчеркнул Моор.
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