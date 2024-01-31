Тюменская область продолжит оказывать техническую помощь бойцам СВО

Губернатор Тюменской области Александр Моор на арке-конференции рассказал, как изменились запросы бойцов, которые выполняют задачи в зоне СВО

В начале специальной военной операции чаще всего бойцам требовалось дополнительное обмундирование, средства для бытового обустройства - печи, свечи, инструменты. Сейчас запрос — на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, спецоборудования для саперов, автомобили. Регион продолжит эту работу в соответствии с запросами подразделений, подчеркнул Моор.