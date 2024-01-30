Программа переселения соотечественников в Тюменскую область: успехи и перспективы

Программа переселения соотечественников в Тюменскую область реализуется с 2013 года и за это время показала свою эффективность. Регион предлагает участникам программы не только материальную поддержку, но и социальную интеграцию. Одним из ключевых аспектов программы является предоставление соотечественникам упрощенных условий для получения российского гражданства, что открывает перед ними широкие возможности для работы, образования и личного развития.

Благодаря программе в Тюменскую область прибыли соотечественники и члены их семей. Среди них есть врачи, инженеры, специалисты сельского хозяйства, педагоги, бухгалтеры, экономисты, юристы и представители других профессий. Многие из них успешно трудоустроились и стали ценными сотрудниками для местных предприятий и организаций. При этом наибольшее количество соотечественников приезжает из соседнего Казахстана (66,4% от общего количества). Из Армении — 9,3%, Таджикистана — 7,8%, Узбекистана — 6,4%, Туркмении — 3,6%, Грузии — 2,9%, Киргизии — 2,9%, Азербайджана — 0,7%.

Программа переселения соотечественников способствует развитию экономики и социальной сферы Тюменской области: 25,8% участников программы с членами семей имеют высшее образование, 37,1% - среднее профессиональное и 37,1% - общее среднее.

Программа способствовала заполнению трудового дефицита в регионе, так как квалификация прибывших работников позволила заместить вакансии, длительное время незанятые местным населением. Работодатели положительно отзываются о работниках, ценят их за профессионализм и трудолюбие.