Тюмень и Владикавказ подписали соглашение о сотрудничестве в туротрасли

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Главы Тюмени и Владикавказа Руслан Кухарук и Вячеслав Мильдзихов на днях подписали соглашение о сотрудничестве, в котором отражены намерения сторон и планы по наращиванию туристического потенциала двух регионов, проведению совместных выставок, форумов и других мероприятий во всех сферах.

Мы подписали соглашение о сотрудничестве с главой Владикавказа Вячеславом Эльбрусовичем Мильдзиховым. Договоренностям о взаимодействии предшествовал визит делегации Северной Осетии в Тюмень. ... В.Э. Мильдзихов предложил, помимо многочисленных пунктов программы сотрудничества, провести в 2025 году Дни города Владикавказа в Тюмени, где будет продемонстрирован культурный и гастрономический потенциал Северной Осетии. Я уверен, что подписанное соглашение даст старт многим добрым проектам в нашем городе", - сообщил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что подписание соглашения стало возможным благодаря обучающему модулю "Гостеприимные города", в рамках которого в Тюмень за обменом опытом приезжают делегации из различных городов и, как результат, формируются новые деловые отношения. Организаторами проекта являются Министерство экономического развития России, государственная корпорация "ВЭБ.РФ" и Школа управления Сколково.

На этой неделе Тюмень принимает четвертый поток - управленческие команды из Смоленска, Великого Новгорода, Севастополя, Курска, Великого Устюга и Владимира.