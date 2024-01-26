Тюменский экодом стал экспонатом выставки-форума "Россия"

Просветительский проект Тюменского экологического объединения "Экодом" стал участником выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Мультицентр в выездном формате представлен 26 января на Дне экологии, который проходит в рамках Дней российской экономики и форума Национальных достижений.

"Выездной экодом гармонично расположился на стенде Тюменской области. Оборудование, размещённое сегодня на выставке, всегда притягивает к себе людей и вызывает только положительные эмоции. А ещё очень важно, что мы можем наглядно демонстрировать полный цикл переработки, когда вторичные ресурсы воплощаются в новые изделия", – сообщили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

В мобильном экодоме детям и взрослым рассказывают об основах экологичного образа жизни, пользе домашней сортировки отходов и наглядно демонстрируют процесс переработки. На площадке каждый желающий может самостоятельно изготовить флекс с помощью велошредера и крышечек от напитков, стать участником мастер-класса по изготовлению брелоков, поиграть в настольные игры из игротеки экодома и конечно же побеседовать на тему экологии.

В Тюменской области, благодаря своей интерактивной составляющей, мультицентры от ТЭО и СИБУР стали для многих людей толчком к экологичному образу жизни и формированию полезных экопривычек, отмечают в пресс-слжубе ТЭО.