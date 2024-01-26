Энергетики Тюменской области присекли хищения электроэнергии на 15 млн рублей

"Россети Тюмень" выявили 148 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии с января по декабрь 2023 года. Общий объем ущерба составил 5,4 млн киловатт-часов на сумму 14,9 млн рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности, сообщает пресс-служба компании.

Для пресечения случаев хищения и безучетного потребления электроэнергии работники "Россети Тюмень" совместно с представителями правоохранительных органов регулярно проводят мероприятия по выявлению энерговоровства. В 2023 году организовано свыше 220 рейдов, что почти в 3 раза больше показателей 2022 года. Всего в Тюменской области зафиксировано и пресечено 112 фактов самовольного подключения к сетям и 36 случаев безучетного потребления электроэнергии. При этом 90 % нарушителей – физические лица.

В столице региона зарегистрирован самый крупный случай энерговоровства за прошедший год. Там житель самовольно подключил частный дом к инфраструктуре "Россети Тюмень" и похитил 390 тысяч киловатт-часов на 950 тысяч рублей. По всем выявленным случаям с нарушителями закона были проведены разъяснительные беседы и составлены соответствующие акты. На сегодняшний день ущерб на сумму 6,7 млн рублей уже погашен, по остальным актам проводится претензионно-исковая работа в рамках законодательства РФ.

Безучетное и бездоговорное потребление наносят ущерб всем жителям региона, отмечают в компании. В первую очередь страдают добросовестные потребители, качество электроснабжения которых снижается из-за несанкционированных действий на энергооборудовании. Кроме того, это может стать причиной пожара, а самовольное подключение к высоковольтной линии – стоить нарушителям жизни и здоровья.

Сообщить о случаях воровства электроэнергии или незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.