Главы муниципалитетов Тюменской области ознакомились с работой Единого центра оперативного реагирования

В Тюмени проходит сбор по подведению итогов областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), сообщает пресс-служба ГУ МЧС ТО.



Открыли мероприятие начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян, заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов, глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

Сбор начал свою работу с практической части, по отработке условной вводной о ЧС на примере крупных учений, проведенных в областной столице весной 2023 года. Главы муниципальных образований и специалисты ГО и ЧС ознакомились с работой Единого центра оперативного реагирования г. Тюмени, приемом и обработкой звонков по номеру 112. Также познакомились с техническими средствами и оборудованием, применяемым подразделениями Главного управления МЧС России по Тюменской области.



В завершение первой части сбора состоялся круглый стол с обсуждением вопросов гражданской обороны, организации работы комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации и награждение лучших начальников ЕДДС муниципальных районов и образований Тюменской области по итогам работы в 2023 году.