Тюменская область завершает реализацию нацпроекта "Цифровая экономика"

В 2024 году Тюменская область завершит реализацию национального проекта "Цифровая экономика". Об итогах реализации по ключевым направлениям национального проекта "Цифровая экономика" в 2023 и планах по цифровизации на 2024 год жуналистам рассказаг деректор департамента информатизации ТО Станислав Логинов.

"Уже сейчас мы имеем хорошие показатели и положительные эффекты, благодаря реализации национального проекта "Цифровая экономика", а следовательно и высокий уровень цифровой зрелости отраслей экономики Тюменской области, который в настоящий момент составляет более 85%. Уверен, что наш опыт внедрения передовых цифровых технологий в ключевые сферы региона позволит успешно завершить программу и перейти к новому этапу цифрового развития Тюменской области к 2025 году", - отметил Логинов.

"Информационная инфраструктура"

🔵15 000 жителей из сел и деревень обеспечили доступом к беспроводному интернету и сотовой связи.

🔵 До конца этого года установим 21 базовую станцию (всего их 79).

"Цифровое государственное управление"

🔵100% массовых социально значимых услуг доступно онлайн: в 2023 году доля электронных заявлений по ним составила 52%.

🔵В 2024 году реализуем возможность получения электронного рецепта.

"Информационная безопасность"

🔵Зафиксировали порядка 50 млн кибератак на региональные ИС. Ни одна не увенчалась успехом.

🔵В 2024 году увеличим охват территории 437 камерами видеонаблюдения, в городах введем ситуационную аналитику.

"Цифровые технологии"

🔵В 2023 году сфокусировались на технологиях искусственного интеллекта и представили передовые российские ИИ-решения на XVI ИНФОТЕХе. В 2024 году форум пройдет 23-24 октября.

🔵Все меры поддержки ИТ-компаниям продлили до конца года.

"Кадры для цифровой экономики"

🔵В 2023 году выпустили 22 группы в Школе программирования Тюменской области.

🔵Более 1500 школьников закончили обучение в классах Центра робототехники и АСУ Тюменской области.

🔵В 2024 году собираемся внедрить в программу Школы программирования курсы продвинутого уровня и курсы по работе с российским ПО.