Тюменская область завершает реализацию нацпроекта "Цифровая экономика"

В 2024 году Тюменская область завершит реализацию национального проекта "Цифровая экономика". Об итогах реализации по ключевым направлениям национального проекта "Цифровая экономика" в 2023 и планах по цифровизации на 2024 год жуналистам рассказаг деректор департамента информатизации ТО Станислав Логинов.
"Уже сейчас мы имеем хорошие показатели и положительные эффекты, благодаря реализации национального проекта "Цифровая экономика", а следовательно и высокий уровень цифровой зрелости отраслей экономики Тюменской области, который в настоящий момент составляет более 85%. Уверен, что наш опыт внедрения передовых цифровых технологий в ключевые сферы региона позволит успешно завершить программу и перейти к новому этапу цифрового развития Тюменской области к 2025 году", - отметил Логинов.
"Информационная инфраструктура"
🔵15 000 жителей из сел и деревень обеспечили доступом к беспроводному интернету и сотовой связи.
🔵 До конца этого года установим 21 базовую станцию (всего их 79).
"Цифровое государственное управление"
🔵100% массовых социально значимых услуг доступно онлайн: в 2023 году доля электронных заявлений по ним составила 52%.
🔵В 2024 году реализуем возможность получения электронного рецепта.
"Информационная безопасность"
🔵Зафиксировали порядка 50 млн кибератак на региональные ИС. Ни одна не увенчалась успехом.
🔵В 2024 году увеличим охват территории 437 камерами видеонаблюдения, в городах введем ситуационную аналитику.
"Цифровые технологии"
🔵В 2023 году сфокусировались на технологиях искусственного интеллекта и представили передовые российские ИИ-решения на XVI ИНФОТЕХе. В 2024 году форум пройдет 23-24 октября.
🔵Все меры поддержки ИТ-компаниям продлили до конца года.
"Кадры для цифровой экономики"
🔵В 2023 году выпустили 22 группы в Школе программирования Тюменской области.
🔵Более 1500 школьников закончили обучение в классах Центра робототехники и АСУ Тюменской области.
🔵В 2024 году собираемся внедрить в программу Школы программирования курсы продвинутого уровня и курсы по работе с российским ПО.
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