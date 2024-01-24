Свыше 150 вакансий предложат тюменцам на первой в этом году Ярмарке вакансий

Первую в 2024 году Ярмарку вакансий проведёт Кадровый центр "Работа России" в предстоящий четверг, 25 января.

Посетителей Ярмарки будут ждать представители 10 частных и государственных учреждений. Свыше 30 новых сотрудников в свой штат готовы принять Комбинат школьного питания "Центральный", швейное предприятие "Швецъ" и крупнейший машиностроительный завод региона, "Тюменские моторостроители". Желающих примкнуть к силовым ведомствам будут ждать на собеседование Полк ДПС ГИБДД и областное Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ.

"Ярмарка вакансий – это хороший способ здесь и сейчас, в одном месте познакомиться с работодателями, выбрать для себя подходящий вариант и сразу договориться о собеседовании уже на возможном рабочем месте", - отметила Наталья Шабурова, руководитель областного Кадрового центра "Работа России".

Мероприятие пройдёт с 11 до 12 часов в Кадровом центре "Работа России" по адресу г. Тюмень, ул. Республики, 204В., корп. 3. Вход свободный.