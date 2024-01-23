Тюменская авиабаза перед пожаропасным сезоном запасается специальными тракторами

Тюменская авиабаза в распоряжение лесопожарных формирований получила пять гусеничных тракторов Агромаш-90ТГ, еще пять привезут до конца этой недели.



Трактора оснащены широкими гусеницами, это позволяет легко передвигаться по заболоченной местности. Кабина и фары защищены от повреждений решетками безопасности. Спереди каждая машина оборудована мощным отвалом, а сзади - плугом с дисковым ножом. В такой комплектации наши гусеничные "вездеходы" будут расчищать или прокладывать противопожарные минерализованные полосы и выполнять лесохозяйственных работы.



Поставка новой техники и оборудования финансируется из областного бюджета и идёт в рамках планового оснащения Тюменской авиабазы. В этом году оснащенность лесопожарных формирований, согласно утвержденным нормативам, составит 100 процентов, сообщили в деплеса ТО.