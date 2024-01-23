В Тюменской области в три раза вырос спрос на автокредиты

В 2023 году тюменцы оформили в три раза больше автомобилей в кредит, чем в 2022 и 2021 годах. В 2024-м эта тенденция продолжится: благодаря восстановлению рынка новых машин до докризисного уровня и увеличению стоимости авто выдача автокредитов может увеличиться ещё до 10%, сообщает пресс-служба ВТБ.

Жители Тюменской области в 2023-м приобрели более 4 тысяч автомобилей, взяв в банке на эти покупки свыше 5 млрд рублей. Результат стал историческим рекордом, превысив в три раза показатели 2022 и 2021 годов. Пиковыми стали август, октябрь и декабрь. Количество сделок и их объем в эти периоды вырастали до 30% от предыдущих среднемесячных значений.

"Средняя сумма автокредита сохранилась на уровне 1,3 млн рублей, а срок оформления увеличился на 4,5 месяца – в прошлом году автовладельцы выбирали период от 5,5 до 6 лет. Что касается наступившего января, тюменцы уже провели в нашем банке сделки на 300 млн рублей, это в два раза превышает данные за весь январь 2023 года. Сейчас на спрос влияет популярность программ, позволяющих взять наличные для приобретение машины на вторичном рынке, в том числе доставленной из-за рубежа", – отмечает управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

В части новых машин, почти 6 из 10 выданных кредитов пришлись на китайские бренды.