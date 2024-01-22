Иностранцы, работающие по патенту, должны уведомлять МВД по новой форме

С 7 января 2024 года иностранцы, которые осуществляют трудовую деятельность на основании патента, должны уведомлять территориальный орган МВД, выдавший патент, о начале трудовой деятельности по специальной форме (утверждена Приказом МВД России от 05.09.2023 № 655).
Напоминаем, что за иностранным гражданином сохраняется обязанность по предоставлению в территориальный орган МВД копии заключенного трудового или гражданско-правового договора.
Срок подачи уведомления и копии трудового или гражданского-правового договора — не позднее двух месяцев со дня выдачи патента.
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