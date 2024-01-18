Поделиться мнением о о работе Кадрового центра стало проще

С 2024 года в Кадровом центре "Работа России" Тюменской области внедрена новая автоматизированная технология оценки уровня удовлетворенности качеством оказываемых услуг.
В клиентской зоне размещен QR-код, с помощью которого каждый посетитель, используя свой мобильный телефон, может оставить обратную связь о работе учреждения.
Оценка качества услуг занимает не более 5 минут и осуществляется по 4 направлениям: комфортность помещений, время ожидания в очереди, уровень обслуживания специалиста и доступность информации о порядке предоставления услуги. Кроме того клиенты могут оставить замечание к работе специалиста либо предложение по совершенствованию работы Кадрового центра. Обработка анкет осуществляется автоматически, результаты формируются с помощью информационно-аналитической системы.
В Тюменской области продолжается модернизация службы занятости населения. Новая системы оценки позволит с учетом клиентского мнения проводить необходимую методическую работу с сотрудниками Кадровых центров, оперативно принимать меры по повышению комфортности нахождения граждан в помещениях центров занятости при ожидании и получении услуг.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru