Тюменские аграрии в январе отправили в Китай 76 вагонов овса

Почти 2 тысячи тонн овса, или 76 вагонов, отправили сельхозпроизводители Тюменской области в Китайскую Народную Республику.

Зерно в первые дни нового года проконтролировали сотрудники областного управления Россельхознадзора. Это первая партия овса продовольственного, экспортируемого в Китай из Тюменской области в 2024 году. Отправитель продукции аттестован на право хранения, производства и экспорта зерна в КНР, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.