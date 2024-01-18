Тюменские аграрии в январе отправили в Китай 76 вагонов овса

10:00 18 января 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Почти 2 тысячи тонн овса, или 76 вагонов, отправили сельхозпроизводители Тюменской области в Китайскую Народную Республику.

Зерно в первые дни нового года проконтролировали сотрудники областного управления Россельхознадзора. Это первая партия овса продовольственного, экспортируемого в Китай из Тюменской области в 2024 году. Отправитель продукции аттестован на право хранения, производства и экспорта зерна в КНР, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2024