Ozon в 2025 году построит под Тюменью крупный логистический комплекс

Распределительный центр Ozon общей площадью 120 тысяч квадратных метров в 2025 году появится недалеко от села Успенка в Тюменской области, энергоструктура для крупного объекта уже готова, сообщили в пресс-службе "Россети Тюмень".

""Россети Тюмень" обеспечили выдачу необходимой мощности для строительства нового логистического комплекса одного из крупнейших российских маркетплейсов Ozon. ... Электроснабжение строительной площадки организовано от питающего центра 110 кВ "Перевалово" через комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Мощность технологического присоединения составила 250 кВт", - указано в сообщении.

После завершения строительства логистического комплекса компания "Россети Тюмень" возьмет на себя обязательства по его обеспечению электроэнергией.