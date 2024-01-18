Ущерб от лесных пожаров в УрФО за 2023 год оценивается в 5 млрд рублей

Профилактика и ликвидация лесных пожаров для регионов Уральского федеральнорго округа на протяжении трех лет являются важными направлениями работы, однако выполняется она не всегда ээфективно: за 2023 год ущерб от лесных пожаров составил почти 5 млрд рубле, что на 500 млн больше чем в 2022, заявил полномочный представитель Президента Владимир Якушев на межрегиональном сборе по подведению итогов работы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в регионах Уральского федерального округа за 2023 год и постановке задач на 2024 год.
Статистика МЧС:
за 2023 год в УрФО зарегистрировано 12 ЧС, семь из них природного характера. В результате ЧС пострадало 319 человек, 10 погибли. Спасено около 3 тысяч человек
произошло 25,5 тысячи техногенных пожаров, в них погиб 681 человек, травмированы 793, спасены 2766. Основные причины - неострожное обращение с огнем, несоблбюденеи правил эксплуатации электрооборудования, печей и дымовых труб.
на водоемах произошло 294 происшествия, погибло 253 человека спасены 110.
В совещании участвовали заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский, представители региональных органов власти, управлений МЧС, а также руководители профильных структур.
Полпред отметил, что скоординированные действия и качественная профилактическая работа профильных структур позволили снизить количество техногенных пожаров, происшествий на водных объектах и число погибших на них людей. Во время весеннего половодья не было допущено затоплений жилых домов, приусадебных участков, мостов и автомобильных дорог.
Главным вызовом, по словам полпреда, для регионов УрФО остаются профилактика и ликвидация лесных пожаров. Причиной сложной ситуации прошлого года стали не только раннее начало пожароопасного периода, аномальные температурыи ветреная погода, но и очевидные недоработки:
В ситуации с лесными пожарами есть системные проблемы, за которые мы расплачиваемся жизнями людей. Во время подготовки к пожароопасному периоду 2024 года предстоит большая организационная работа, в том числе над ошибками, – подчеркнул Владимир Якушев. - Были просчёты с прогнозированием и подготовкой сводных планов тушения лесных пожаров. Не была обеспечена должная противопожарная защита населенных пунктов. Не было своевременно выполнено противопожарное обустройство лесов, в том числе арендаторами лесных участков. Все эти моменты нужно тщательно проанализировать и принять соответствующие решения: актуализировать при необходимости нормативы по обеспечению безопасности населённых пунктов, увеличить численность пожарных подразделений в труднодоступных районах и улучшить их материальное оснащение, наладить межведомственное взаимодействие между звеньями РСЧС. Особенно прошу заострить внимание на вопросах эвакуации людей: во время подготовки к пожароопасному периоду необходимо провести по несколько таких тренировок в каждом регионе УрФО – совместно с МЧС, органами МВД, региональными и муниципальными властями.
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