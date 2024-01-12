Тюменские аграрии за 2023 год продали в Казахстан 149 тысяч тонн зерна

Республика Казахстан — основной импортер тюменского зерна, за 2023 год наши аграрии отправили в эту страну более 149 000 тонн, сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

В Латвию и Китай за это время оформлено свыше 14 000 тонн продовольственного гороха, в Азербайджан и КНР — почти 3 300 тонн продовольственного овса. В Ирак было оформлено 0,16 тыс. тонн продовольственного ячменя.

Всего за 2023 год сотрудники областного Управления Россельхознадзора выдали более 4800 фитосанитарных сертификатов для экспорта продукции общим весом более 170 тыс. тонн. Кроме зерна, тюменские производители также осуществляли в другие страны поставки овсяных хлопьев, пшеничной муки, отрубей.

В департаменте АПК региона уточнили, что урожай тюменских производителей полностью обеспечивает потребности области в зерне и продуктах его переработки, экспортные поставки возможны благодаря сбору культур с запасом