Тюменская область — в топе "Смартеки"

В 2023 году от Тюменской области в "Смартеке" Агентства статегических инициатив было топубликовано 25 практик, в том числе "Проектный офис по сопровождению инвесторов Тюменской области", "Посткроссинг в музее" и "Экологический десант".

"Смартека"— это сервис по обмену опытом между регионами России для решения задач в различных отраслях экономики. По итогам прошлого года Тюменская область занимает третье место по количеству проектов, загруженных на платформу.