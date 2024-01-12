Президентский фонд культурных инициатив запускает вторую волну приема заявок

Заявочная кампания второго грантового конкурса 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий начнется 11 января и продлится до 20 февраля.

Заявки через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф, как и прежде, смогут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации (кроме казенных), а также индивидуальные предприниматели. Средства будут распределены среди авторов ярких творческих проектов.

"Безусловно, конкурс открывает новые возможности для творческих команд со всей страны: за два с половиной года работы фонда мы видели разные проекты, с отличными друг от друга финансовыми запросами и концепциями — от съемок документальных фильмов до открытия школ народного творчества, от создания в регионах креативных резиденций разной направленности до крупных гастрольных проектов — театральных и концертных. Желаю продуктивно провести период подготовки, изучить все образовательные материалы, подготовленные фондом", — прокомментировал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Положение о проведении конкурса опубликовано на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Также всем участникам конкурса уже доступно заполнение тестовой заявки на сайте фонда. Тестовая заявка позволит проработать ее отдельные блоки до официального старта отбора.

На конкурс могут быть поданы:

— межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты;

— стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий;

— проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий;

— образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии);

— проекты в области современной популярной культуры;

— проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий;

— проекты в области культуры и академического (классического) искусства;

— проекты креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий.

Записаться на консультацию специалистов в проектный офис ПФКИ Тюменской области можно здесь, по телефону: 8(3452)56-50-56 или электронной почте: pfcitmn@ya.ru. Ждем в гости представителей проектных команд в сфере культуры и креативных индустрий по адресу г. Тюмень, ул. Орджоникидзе 59 (Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева) центральный вход, первый этаж направо. Режим работы офиса: по будням с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09.00 - 16:45, суббота и воскресенье выходной.

По результатам одинадцати завершенных конкурсов Президентским фондом культурных инициатив в Тюменской области поддержано 136 проектов на сумму более 155 млн рублей.