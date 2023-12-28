Около 2,4 млн квадратных метров жилья введено в Тюменской области за 2023 год

17:05 28 декабря 2023
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Очередной рекорд по ввожу лжилья поставили тюмеские застройщики -  ввели в эксплуатацию 2 млн 372 тыс. квадратных метров, что примерно на 170 тыс. квадратов больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Моор. 

"Заканчиваем 2023-й рекордом по строительству жилья. Уже сейчас ввели в эксплуатацию 2 млн 372 тыс. квадратных метров. Это примерно на 170 тыс. квадратов больше, чем в прошлом году. Как отметил сегодня Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, у нас самый большой ввод по многоквартирным домам на душу населения в стране", - отметил Моор в своем Telegtam-канале. 

Таких результатов регион достиг благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент России Владимир Путин. Проект позволяет активно вовлекать в оборот незастроенные территории, развивать инфраструктуру, стимулирует спрос на готовое жилье. 

 

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