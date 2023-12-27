ВТБ: перед Новым годом клиенты закрывают задолженность в 1,5 раза чаще

ВТБ и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) проанализировали поведение клиентов с просроченной задолженностью 90+ дней и их платежную дисциплину перед Новым годом. По данным аналитиков, декабрь самый активный месяц, когда заемщики чаще всего закрывают долги по кредитам – в 1,5 раза чаще, чем в другие месяцы.
По данным ВТБ, в декабре чаще всего клиенты стараются урегулировать вопросы по залоговым (авто, ипотека) и потребительским кредитам – рост по таким кредитам в декабре достигает 65%, а по кредитным картам – 12%.
По прогнозам НАПКА, средний чек платежа заемщиков банка в декабре по сравнению к среднемесячному показателю может увеличится на 17% до 4,6 тыс. рублей в связи с изменением их модели поведения и готовности направить накопленные средства на погашение задолженности.
Руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ Евгений Новиков:
В этом году 96% клиентов, столкнувшихся с финансовыми трудностями, справились с просроченной задолженностью и продолжили пользоваться нашими сервисами, а доля выходящих на просрочку в сравнении с прошлым годом снизилась на 20%. Внедряя новые меры урегулирования и работы с такими клиентами, мы хотим улучшать эти показатели. Традиционно в конце года мы наблюдаем тенденцию увеличения активности наших заемщиков. Это положительный тренд, и он свидетельствует о финансовой ответственности клиентов и их желании начать новый год несколько иначе, закрыв все вопросы с долгом или сократив его объем.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru