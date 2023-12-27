В Юргинском районе закрыли скважину с термальной водой

В селе Юргинское после прокурорской проверки прекращена эксплуатация скважины, термальной водой из которой жители и гости села с весны до осени могли пользоваться бесплатно.

Как сообщили в облпрокуратуре, природоохранная прокуратура установила, что длительное время на территории Юргинского района из скважины изливается минеральная вода на почву, лабораторные исследования показали превышение содержания в почве концентраций загрязняющих веществ.

В связи с выявленными нарушениями администрацию района, которая является собственником скважины, через суд обязали провести рекультивацию загрязненного земельного участка. По постановлению природоохранного прокурора по факту загрязнения почвы заместитель главы муниципалитета Северо-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.