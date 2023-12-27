Лучшим работодателям Тюменской области вручили благодарности

Награды были вручены в Тюмени в рамках V регионального специализированного форума-выставки #ВозМОЖНОсти.

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских вручила благодарственные письма правительства Тюменской области за эффективную организацию трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья Центру подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд, "Фармасинтез-Тюмень", п тицефабрике "Пышминская" и учебно-реабилитационному предприятию "Тюмень-Старт".

За многолетнее плодотворное сотрудничество со службой занятости Тюменской области по вопросам содействия занятости инвалидов и в связи с Международным днем инвалидов благодарственные письма Правительства Тюменской области получили председатель Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Евгений Кравченко (участвуя в реализации механизма аренды рабочих мест, районные и окружные организации ВОИ обеспечили трудоустройство более 130 граждан с инвалидностью), председатель Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" Наталья Буракевич (в обществе созданы и оборудованы дополнительные рабочие места, во взаимодействии с работодателями региона трудоустроено более 60 граждан с инвалидностью), председатель Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Галина Тунгусова (в организации создаются условия для трудоустройства людей с инвалидностью интеллектуального и творческого труда. Рабочие места обеспечиваются необходимыми техническими средствами реабилитации. В общественной организации трудятся более 50 граждан с инвалидностью).

С начала 2023 года в органы службы занятости населения Тюменской области обратились за содействием в поиске подходящей работы 2018 граждан с инвалидностью.

При содействии органов службы занятости населения трудоустроен 1381 инвалид или 68,4% от общего числа лиц с инвалидностью, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы.

Основными механизмами обеспечения занятости граждан с инвалидностью являются мероприятия активной политики занятости. По состоянию на 25.12.2023 в рамках данных мер трудоустроено 1158 инвалидов.

При содействии службы занятости создаются временные и дополнительные рабочие места, организуются оплачиваемые общественные работы. В рамках данных мероприятий с начала 2023 года трудоустроено более 700 граждан с инвалидностью.

Также гражданам с инвалидностью доступны и оказываются в приоритетном порядке услуги по профессиональной ориентации (получили услугу 1075 граждан), по стимулированию предпринимательской инициативы (14 чел. открыли собственное дело) и иные мотивационные мероприятия (социальная адаптация, психологическая поддержка — 493 чел.).

Благодарственные письма Правительства Тюменской области за эффективную организацию трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья организациям:

1. "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Учреждение на протяжении 15 лет выполняет важную миссию по профессиональной ориентации юных спортсменов, трудоустройству граждан, нуждающихся в особом внимании, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Большая часть граждан с инвалидностью, работающих в учреждении, осуществляет трудовую деятельность в должности спортсменов-инструкторов.

Они представляют регион на спортивной арене и приносят награды не только межрегионального, но и всероссийского уровня.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Фармасинтез-Тюмень".

"Фармасинтез-Тюмень" - одна из самых быстроразвивающихся российских фармацевтических компаний. В течение 2022-2023 годов запущены 7 новых производственных линий. Выполняя важную социальную миссию, организация в полном объеме обеспечивает замещение квотируемых рабочих мест для граждан с инвалидностью. Им подобраны максимально комфортные условия труда, обеспечивается достойный уровень оплаты труда.

3. Тимофееву Сергею Владимировичу, генеральному директору закрытого акционерного общества "Птицефабрика "Пышминская".

"Птицефабрика "Пышминская" - одно из старейших предприятий агропромышленного комплекса Тюменского области. Предприятие активно реализует программу реконструкции и модернизации производственных мощностей.