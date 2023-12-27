Проектировщиками тюменского кампуса стали "Параметрика" и "Резерв"

У тюменского межуниверситетского кампуса появился проектировщик, им стала компания "Параметрика" совместно с творческим производственным объединением "Резерв". Главный архитектор — Владимир Плоткин. Разработка проектной документации начнется в 2024 году.

Начальник управления развития образовательной среды департамента образования и науки Тюменской области Даниил Павлович рассказал, что подготовлена концепция для проектирования кампуса, определены параметры и площадь зданий, выделены три ключевые специализации: безопасность живых систем, технологический инжиниринг, энергетическая безопасность.

Строительство межуниверситетского кампуса реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В 2024 году начнется подготовка земельного участка и проектирование зданий. Строительство стартует в 2025 году. Концессионер - компания "Врата Сибири". Стоимость проекта оценивается в 32,2 млрд руб.