В Тюменской области посчитали "Индекс оливье"

По данным Росстата, стоимость традиционного новогоднего салата – "Оливье за год – с ноября 2022 по ноябрь 2023 – стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления этого салата, выросла в среднем по региону на 2,1% (11,4 руб.). Инфляция на продовольственные товары по итогам ноября составила 6,2%, сообщает в совем телеграм-канале департамент экономики ТО.

Среди продуктов питания, необходимых для приготовления "Оливье", в наибольшей степени выросли цены на яйца куриные – 19,0% и лук репчатый – на 10,7% за год. На 4,2% подорожала морковь, на 2,8% – вареная колбаса, на 2,5% маринованные огурцы и зеленый горошек. Подешевели майонез и картофель. В наибольшей степени, на 18,6% – картофель.