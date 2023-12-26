В Тюмени за год высадили 7,7 тысячи деревьев и кустарников

09:15 26 декабря 2023
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В 2023 году на 112 территориях Тюмени высажено 7 713 единиц  зеленых насаждений, в следующем году планируют высадить 8 тысяч, в том числе 3 424 дерева, о планах по озеленению на очередной коллегии в администрации города рассказал замглавы Владимир Кильтау. 

В озеленении города активно участвуют школы: на 14 пришкольных территориях они высадили 420 деревьев и кустарников. 

В целом в Тюмени за три года количество зеленых насаждений составит более 23 тысяч.

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