В Тюмени за год высадили 7,7 тысячи деревьев и кустарников

В 2023 году на 112 территориях Тюмени высажено 7 713 единиц зеленых насаждений, в следующем году планируют высадить 8 тысяч, в том числе 3 424 дерева, о планах по озеленению на очередной коллегии в администрации города рассказал замглавы Владимир Кильтау.

В озеленении города активно участвуют школы: на 14 пришкольных территориях они высадили 420 деревьев и кустарников.

В целом в Тюмени за три года количество зеленых насаждений составит более 23 тысяч.