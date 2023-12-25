Тюменских школьников и женщин учат делать аутентичные махровые ковры

Более 160 школьников из Тюмени и Тюменского района побывали на экскурсиях в мастерской Тюменского махрового ковра, а 50 женщин под руководством специалистов "Дома ремёсел" уже обучаются исконному сибирскому промыслу.

Это стало возможно благодаря проекту "Тюменский махровый ковёр – Ткём вместе!", получившему поддержку Президентского фонда культурных инициатив. В проекте опытные ткачихи рассказывают землякам о смыслах, что закладывали предки в свои махровые творения. И главное – дают возможность каждому стать частью этого творческого процесса.

Ребятишки на экскурсиях пробуют спрясть нить на веретене, завязать ковровые узелки. А взрослые участницы уже работают над двумя традиционными коврами – копиями с ковров мастериц Тюменского и Упоровского района.

Женщины делятся впечатлениями и рассказывают, что им дает проект.

Татьяна Долгих: "Чувствую тепло, которое наша сибирская шерсть получила от солнышка, от природы, и у меня повышается настроение, улучшается здоровье. В проекте очень интересные люди, которые возрождают народную культуру. Хорошо мне здесь.Как у мамы...".

Елена Цулита: "Здесь я погрузилась в атмосферу детства. Вспоминаю о прабабушке, как помогала ей крутить клубки, а она вязала коврики из ткани. Увидев тюменские махровые ковры вспомнила, что такой же висел у прабабушки над кроватью".

Ирина Северина: "Работа в мастерской вдохновляет! Я чувствую, что я женщина, когда занимаюсь старинным рукоделием".

В следующем году работы участниц будут представлены в креативном центре "Земля искусства".