Накануне Нового года тюменцы хотят закупить подарки, закончить ремонт и отдохнуть

Купить подарки, доделать ремонт и отдохнуть — все это жители Тюмени планируют успеть до Нового года, к такому выводу пришли в SuperJob после тематического опроса.

Мужчины чаще настроены отдохнуть перед праздниками. Среди представителей сильного пола также больше тех, кто утверждает, что все планы по подготовке к Новому году выполнены. Женщины беспокоятся, что не успевают купить подарки, сделать уборку и украсить дом.

До 31 декабря с покупкой подарков намерены разобраться 15% опрошенных, завершить ремонт мечтают 10%. Отдохнуть до каникул хотят 8% горожан. 5% респондентов нужно украсить дом, каждому двадцатому — сделать уборку. 4% необходимо успеть подготовиться к празднику: составить меню, купить продукты, придумать развлечения для гостей. 3% хотели бы провести предновогодние дни с семьей. По 2% опрошенных мечтают успеть посетить врача, выздороветь, оплатить все счета ("чтобы войти в новый год без долгов"), похудеть, влюбиться, починить машину, завершить обучение. Среди множества прочих дел, которые стремятся закончить до нового года горожане, — получение водительских прав, фотосессии, переезд, посещение выставок и концертов, поход в парикмахерскую.