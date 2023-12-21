Несколько сел в пригороде Тюмени остались до утра без воды из-за аварии на водопроводе

Фото - «Росводоканал Тюмень»

На улице Щербакова специалисты Тюменского водоканала устраняют повреждение водопровода диаметром 1000 мм. На месте утечки работают четыре аварийно-восстановительные бригады и десять машин. Все необходимые материалы и оборудование доставлены к месту проведения работ, сообщили в компании.

"Стальные водопроводы очень чувствительны к резким перепадам температур. Труба не выдержала подвижек грунта и лопнула по сварочному шву. Мы приложим все силы, чтобы провести работы в максимально-короткие сроки", – сообщил представитель компании Владимир Шааб.

Перед сварочными работами водопровод необходимо осушить, поэтому с 14 часов ограничено водоснабжение сел Яр, Ембаево, Каскара Тюменского района по Тобольскому тракту, в часы максимального водоразбора возможно пониженное давление в части Ленинского административного округа (Мыс, Тарманы, Матмасы).

Будет организован подвоз воды. Завершить весь комплекс работ и возобновить водоснабжение планируется к 5:00 22 декабря.