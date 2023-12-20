В Тюмени построят первый стрит-ритейл парк

Стрит-ритейл парк в Тюмени на территории старой базы по адресу улице Федюнинского, 12 создает редевелоперская компания "Колесник", в числе преобразований - реновация трех зданий и строительство нвогго объекта, название парку уже придумали - "Рыба-пила".

В компании отмечают, что название выбрано не случайно — крыша построенного здания будет иметь напоминающую зубчики пилы форму, фукция которой - разнрообразить пространство и привлекать внимание. Сейчас утверждается окончательный структурный проект парка, строительство и реновация объекта начнутся в предстоящем строительном сезоне. В стрит-ритейл парке "Рыба-пила" будут офисы, магазины и общепит.

Глава компании Сергей Колесник рассказал, что особенно измения территории оценят тюменцы из ЖК "Апрель":

Для успешной реализации этого проекта мы заключили партнерские отношения с компанией "Партнер-строй". С нашим партнером мы одновременно запускаем в работу два проекта, которые будут интегрированы в единую архитектурную концепцию, включающую в себя целостную систему автомобильных, пешеходных дорог, велосипедных и парковочных зон. Главная задача совместного проекта — открыть доступ к жилому комплексу "Апрель". Благодаря такому развитию территория претерпит визуальное и функциональное преобразование, создав более дружелюбную и гостеприимную среду для местных жителей, гостей и жителей других районов Тюмени.