В селах Тюменской области открывают кинозалы

12:02 20 декабря 2023
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В селе Богандинском Тюменского района в Центре культуры и досуга "Премьера" открылся кинозал, деньги на на покупку проектора, акустических систем, экрана учреждение выиграло в конкурсе Фонда кино на создание или модернизацию кинозалов в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек. 

Первые зрители уже оценили уютный и комфортный зал, на открытии посмотрели семейную сказку "Баба Яга спасает мир".

До конца 2023 года благодаря нацпроекту "Культура" в Тюменской области откроется еще четыре кинозала – в Аромашево, Винзилях, Увате и Юргинском, отмечают в информцентре прпвительства ТО.

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