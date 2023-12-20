В селах Тюменской области открывают кинозалы

В селе Богандинском Тюменского района в Центре культуры и досуга "Премьера" открылся кинозал, деньги на на покупку проектора, акустических систем, экрана учреждение выиграло в конкурсе Фонда кино на создание или модернизацию кинозалов в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек.

Первые зрители уже оценили уютный и комфортный зал, на открытии посмотрели семейную сказку "Баба Яга спасает мир".

До конца 2023 года благодаря нацпроекту "Культура" в Тюменской области откроется еще четыре кинозала – в Аромашево, Винзилях, Увате и Юргинском, отмечают в информцентре прпвительства ТО.