В Тюменской области за год появилось 30 новых ИТ-компаний

ИКТ-сферу Тюменской области представляют 791 ИТ-компания и 124 организации телеком-сегмента. С начала 2023 года в регионе появилось 30 новых организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, сообщает департамент информатизации.

При оценке ключевых показателей отрасли информационных технологий и связи в Тюменской области в уходящем году также подчеркивается, что существующие ИТ-подразделения крупного и среднего бизнеса в регионе наращивают темпы своего развития: так, в 2022 году на тысячу человек увеличилось число профильных специалистов в организациях экономики и социальной сферы, в два раза вырос объем услуг по разработке программного обеспечения.

Чтобы эта тенденция сохранилась, все меры поддержки предприятий отрасли информационных технологий и связи, действующие в Тюменской области, включая налоговые льготы и преференции, продлены до конца 2024 года. Продолжают действовать и бесплатные образовательные программы, такие как Школа программирования, в которой ежегодно обучаются более 300 человек. Обучение проходит в формате краткосрочных курсов по наиболее актуальным программам и направлениям, востребованным среди местных компаний. Ежеквартально проходят Ярмарки вакансий — встречи обучившихся в Школе программирования, а также выпускников тюменских вузов и ссузов с компаниями-работодателями.