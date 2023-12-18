В Тюмени изменят схемы маршрутов атобусов 36 и 36к

С 23 декабря 2023 года в схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 36 "Центральный рынок – с/о “Лаванда”", № 36к "Центральный рынок – с/о “Текстильщик”" включается остановочный пункт "ул. Даудельная" в направлении ул. 50 лет Октября.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.