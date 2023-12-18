Более 200 тысяч туристов планирует принять Тюменская область на новогодние каникулы

Более 200 тысяч человек ожидают на новогодних каникулах в Тюменской области в 2024 году, уже сейчас в местах размещения туристов наблюдается почти стопроцентное бронирование, сообщил губернатор Моор в интервью ТАСС.

По словам главы региона, многие гостиницы, санатории и загородные комплексы говорят о том, что практически стопроцентное бронирование. "Мы оцениваем, что за эти короткие новогодние праздники в 10 дней больше 200 тыс. туристов к нам приедет", - сказал он.

Основным местом притяжения в регион являются термальные источники. По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области на 1 декабря 2023 года, номерной фонд Тюменской области составляет чуть более 9,7 тыс. номеров, единовременная вместимость - 23 тыс. койко-мест. Ранее глава региона сообщил, что в этом году в Тюменской области ожидают рекорд посещаемости, туристический поток за 2023 год вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, в котором регион посетили 3,3 млн человек.